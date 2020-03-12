Koronavirüse yakalandığını haber vermedi, tutuklandı!

PEREIRA'DAN BAĞIŞ

ARSHAVIN PANİK YAPMIYOR

ELJIF ELMAS KORKU İÇİNDE

Dünyayı büyük endişeye sürükleyen koronavirüs konusunda birçok ülke farklı önlemler alırken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de ilginç bir olay yaşandı.Ertelenen Juventus - Milan maçını izlemek üzere İtalya'ya giden bir Çin vatandaşı, yolculuğunu şirketine bildirmeyip, geri döndükten sonra 14 günlük karantinaya girmediği için kendisinde koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte tutuklandı. Hakim karşısına çıkacak olan Çin vatandaşının cezası mahkeme sonrasında belli olacak.Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, koronavirüs ile savaşan ülkede önemli bir bağış yaptı.Pereira ile birlikte Shenhua'nın oyuncuları, Shanghai'deki hastanelere 30 bin ameliyat maskesi ve 20 bin de koruyucu maske bağışladı. Koronavirüsün çıktığı Çin'de liglere nedeniyle geçici olarak ara verilmişti.Virüse karşı panik yapmanın faydasız olacağını vurgulayan Arshavin, "Yurt dışında inanılmaz bir panik var, bende yok. Ben bu işte çok fazla politikacının olduğunu görüyorum. Bence oyuncuların maçtan önce el sıkışmasının yasaklanması saçma. Maçta zaten daha fazla temas ediyorlar. Bazı önlemler gerekiyor ancak panik yapmanın anlamı yok." ifadelerini kullandı.Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, Napoli'de oynayan Eljif Elmas'ın durumu ile ilgili konuştu. İtalya'daki koronavirüs ölümlerinin gün geçtikçe artması nedeniyle Eljif'in korku yaşadığını belirten teknik direktör, "Eljif ile sürekli görüşüyorum, şu anda biraz korkmuş durumda, genç bir çocuk o. Ailesiyle birlikte İtalya'da, İtalyan gibi hissediyor ve tüm ülkenin kayıpları için de üzgün. Şu andaki durum onu üzüyor" ifadelerini kullandı.