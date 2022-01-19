Koronavirüs vaka sayısı artıyor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 176 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 84 bin 426 hasta taburcu olurken bugün 412 bin 31 test yapıldı.3. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 23 milyon 870 bin 479 oldu.