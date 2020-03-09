Koronavirüs nedeniyle FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Koronavirüs nedeniyle FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi
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09 Mart 2020 16:34
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan Asya eleme maçlarının, koronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortak alındığı belirtilirken, karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

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