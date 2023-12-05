Kopenhag'da Galatasaray uyarısı!

Galatasaraylı taraftarların, Kopenhag maçında kendilerine ayrılan alan dışında da bilet bulmaya çalıştıkları belirtildi. Kopenhag'ın iletişim müdür Jes Mortensen ise Danimarka basınına yaptığı açıklamada bilet konusunda dikkatli davrandıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kopenhag'da Galatasaray uyarısı!
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05 Aralık 2023 23:01
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında oynanacak Kopenhag - Galatasaray karşılaşması öncesi ev sahibi ekip maç bileti konusunda harekete geçti.

Danimarka basınında yer alan haberde, Galatasaraylı taraftarların Kopenhag deplasmanında kendilerine ayrılan alan dışında da bilet bulmaya çalıştıkları belirtildi.

Kopenhag'ın iletişim müdürü Jes Mortensen ile yaptığı açıklamada biletler konusunda çok dikkatli davrandıklarını söyledi.

Mortensen, "Elbette bu maça büyük bir ilgi var biz de bu mücadelenin öneminin farkındayız. Galatasaray'la daha önce karşılaştık dolayısıyla ne beklememiz gerektiği konusunda da bir fikrimiz var." şeklinde konuştu.

Tribünlerde taraftarların aynı bölümde yer almasını önlemek için Galatasaray taraftarlarının D tribünü dışında hiçbir yere alınmayacağını söyleyen Mortensen, "Tam olarak ne yapacağımızı söylemem ama Galatasaray taraftarlarını deplasman bölümü dışında bir bölüme sokmamaya ekstra odaklanacağız. Biz bu konuda önlemlerimizi alıyoruz" sözlerini kullandı.

Mortensen, ayrıca "Deplasman bölümüne bilet satmak isteyen çok sayıda kişi var. Ancak bunun için henüz bilet kesilmediğini dolayısıyla bunların sahne olduğunu açıkladık" sözlerini sarf etti.

Öte yandan Danimarka basınında yer alan haberde, Kopenhag ve Galatasaraylı taraftarların karışmasını önlemek amacıyla taraftarların giyim ve davranış tarzlarına da dikkat edileceği belirtildi. Galatasaray taraftarlarına giyim ve davranış olarak benzeyen taraftarların, kendi alanları dışında yer almaları halinde stadyumdan ihraç edilecekleri ifade edildi.

Kopenhag ile Galatasaray, 12 Aralık'ta Parken'de karşı karşıya gelecek.

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