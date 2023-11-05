Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Fatih Karagümrük'ün golünü 46. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de penaltıdan Sokol Çikalleshi kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 11'e yükseltti. 4 maçın sonra ilk kez puan alan Konyaspor ise 10 puana ulaştı.



Ligde bir sonraki hafta Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Sivasspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.



30. dakikada Rodhen'in pasına hareketlenen Eysseric'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, top yandan auta gitti.



38. dakikada Cicaldau'nun ceza yayına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu güçlükle oyun alanına çevirdi.



41. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasına hareketlenen Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.



45+1. dakikada Cikalleshi'nin ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan topla ceza sahasına kadar giden Can Keleş'in pasına hareketlenen Güven Yalçın'ın altıpas içinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.



55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan pasına iyi yükselen Cicaldau'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.



79. dakikada Moreno'nun sol kanattan ortasında, topa iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



82. dakikada Moreno'nun ceza sahası içinden ara pasına hareketlenen Cicaldau'nun vuruşunda kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.



90+5. dakikada Biraschi ceza sahası içerisinde Cikalleshi'ye elle müdahale etti. Oyuncuların itirazı üzerine VAR'a giden hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.



90+7. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Mert Güzenge, İlker Takpak, Bilal Gölen



TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme (Dk. 27 Yasir Subaşı), Soner Dikmen (Dk. 83 Oliveira), N'Zonzi (Dk. 63 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 63 Muric), Cicaldau, Moreno, Cikalleshi



VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 84 Shukurov), Sangare (Dk. 75 Mendes), Rohden, Eysseric (Dk. 75 Sturaro), Can Keleş (Dk. 89 Kerem Atakan Kesgin), Güven Yalçın (Dk. 84 Serdar Dursun)



Goller: Dk. 46 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+7 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk 42 Calvo, Dk. 44 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın, Dk. 43 Feghouli, Dk. 76 Mendes, 90+6 Biraschi, Levent Mercan (Maç bitiminde) (VavaCars Fatih Karagümrük)















