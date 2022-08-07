Köln, Schalke'ye geçit vermedi!

Almanya Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Köln, sahasında Schalke'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Köln, Schalke'ye geçit vermedi!
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07 Ağustos 2022 20:27
Almanya Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Köln, sahasında Schalke ile karşı karşıya geldi.

RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleyi Köln 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Kilian, 62. dakikada Kainz ve 80. dakikada Schwolow (K.K.) kaydederken, Schalke'nin tek golü 76. dakikada Bülter'den geldi.

Schalke'de 35. dakikada Drexler kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin bir sonraki haftasında Köln, Leipzig'e konuk olacak. Schalke ise M'gladbach'ı konuk edecek.

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