Kocaelispor'un Süper Lig için '78 puan' hesabı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul, sezon sonunda Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını söyledi.



Sekapark'ta bir restoranda düzenlediği basın toplantısında lig, futbolculara yapılacak ödemeler ve yeni yapılacak tesise ilişkin açıklamalarda bulunan Durul, yönetim anlayışlarını anlattı.



Transfer dönemine Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile başladıklarına dikkati çeken Durul, "Hocamız futbolun patronuysa yetkinin de onda olması gerekiyor. Ben buna inananlardan birisiyim. Hocamızın onayı alınarak transfer yaptık. Bazı futbolculardan verim aldık, bazılarından alamadık. Bunlar her kulüpte olabiliyor. Şu anda yüzde 75 transferde başarı oranı." diye konuştu.



Durul, 10 maçı geride bıraktıklarını ve 19 puan aldıklarını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:



"78 puan bizi Süper Lig'e çıkartacak gözüküyor. Rekabet ortamında 2,1 garanti çıkartır ama 2 garanti puan ortalaması da çıkartabilir. 'Olumsuzluklara, hakeme rağmen mücadele ettik, biz kazandık' diyebilmeliyiz. 10 haftalık süreçte hocamızın takım şablonunu oturttuğunu düşünüyorum. Takım iskeleti oturmuş. İyi mücadele gösterdiklerini görüyorum." şeklinde konuştu.



Belediyelerin, şehrin markasına sahip çıkma adına her şeyi yaptığını dile getiren Durul, şunları söyledi:



"Kocaelispor'un bayrağı her zaman dalgalanmalı. Bugün 600 milyonluk bütçe belirlerken böyle ortamda orta vadeli planlar yapıldı. Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı ortamda firmalardan destek bulmak zor. Kocaelispor'a kaynak yaratma adına müthiş bir çalışma var. Firmalar bugünkü koşullarda para vermekte zorlanıyor. Futbolcularımıza bu hafta ödeme için söz verdik. Cumaya kadar ödeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte rahatlama olacak. Hiçbir kulüp önden gitmiyor."



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kocaelispor için Körfez ilçesinde yapacağı tesise ilişkin de bilgi veren Durul, "Önümüzdeki mart gibi binaya başlamış oluruz. 6 ya da 7 saha olacak. Değişkenlikler görüşülüyor." diyerek sözlerini tamamladı.