Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Knicks, Russell Westbrook'la ilgilenmiyor" iddiası

New York Knicks'in, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook'u takas etmekle ilgilenmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook'u takas etmekle ilgilenmediği iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, Houston Rockets dışındaki diğer takımların Lakers yıldızına olan ilgisini ölçmeye çalıştığını açıklarken, Knicks'in kadrosuna Russ'ı eklemekle ilgilenmediğini ve bunun yerine çok sayıda genç oyuncusuna yatırım yapmaya odaklandığını kaleme aldı:

"Fikrimi Knicks'tekileri önce son takas gününde sunmuştum ve yakın zamanda tekrar sundum, ve hiç ilgilenmiyorlar. Duyduğum her şey, New York'un bu grubu olduğu gibi geliştirmeye ve birkaç parça daha ekleyip ilerlemeye çalıştığı üzerineydi."

Russ bu sezon 18.2 sayı, 7.5 ribaund ve 7.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal