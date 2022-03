"Knicks, Russell Westbrook'la ilgilenmiyor" iddiası

New York Knicks'in, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook'u takas etmekle ilgilenmediği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Houston Rockets dışındaki diğer takımların Lakers yıldızına olan ilgisini ölçmeye çalıştığını açıklarken, Knicks'in kadrosuna Russ'ı eklemekle ilgilenmediğini ve bunun yerine çok sayıda genç oyuncusuna yatırım yapmaya odaklandığını kaleme aldı:



"Fikrimi Knicks'tekileri önce son takas gününde sunmuştum ve yakın zamanda tekrar sundum, ve hiç ilgilenmiyorlar. Duyduğum her şey, New York'un bu grubu olduğu gibi geliştirmeye ve birkaç parça daha ekleyip ilerlemeye çalıştığı üzerineydi."



Russ bu sezon 18.2 sayı, 7.5 ribaund ve 7.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.