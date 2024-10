New York Knicks ekibi, Landry Shamet, Chuma Okeke ve TJ Warren'ı resmi olarak serbest bıraktı.



Üç oyuncu da Knicks'in hazırlık maçları kadrosunda yer almış olsa da, normal sezon için kadro yeri kazanamadı.



Sağ omzunun çıkması nedeniyle kenarda olan Shamet, Knicks için dört hazırlık maçında yer almış ve 10,7 sayı ve 2,7 ribaund ortalamaları yakalamıştı. ESPN'den Shams Charania ve Bobby Marks, Knicks'in sakatlığından kurtulduktan sonra 27 yaşındaki oyuncuyu tekrar almayı umduğunu aktardılar.



Ağustos ayında Knicks ile sözleşme imzalayan Okeke, bir ay içinde iki kez serbest bırakılmış oldu. Okeke, Eylül ayında serbest kaldıktan sonra 2 Ekim'de New York ile yeniden sözleşme imzalamış ancak 19 Ekim'de tekrar serbest bırakılmıştı. 25 yaşındaki forvet, forma giydiği üç hazırlık maçında sadece bir sayı atarak etki yaratmakta zorlandı.



Yaz aylarında Knicks'e katılan Warren ise üç hazırlık maçının ardından serbest bırakılan bir diğer isimdi. Tecrübeli forvet, New York'taki hazırlık maçları döneminde 4,2 sayı ve 2,6 ribaund ortalamaları yakaladı. Sakatlıklar, Warren'ın 2020'deki bubble'da gösterdiği olağanüstü performanslarından bu yana kariyerini sekteye uğratmıştı.