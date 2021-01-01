Klay: "Döndüğümde çok etkili bir oyuncu olacağım!"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, 2021-22 sezonunda takım için etkili bir oyuncu olacağından emin olduğunu söyledi.



Yakın zamanda Klay, SiriusXM NBA Radio için Brian Scalabrine ve Frank Isola ile sohbet etti ve parkelere dönüşü hakkında konuştu.



Thompson, dönüşünde anında sonuç beklemese de katkı sağlayacağından emin olduğunu ve kadro hakkında hislerinin iyi olduğunu belirtti:



"Aslında medya gününde, her birimiz sezon için hedeflerimizi yazmıştık ve her oyuncu 'şampiyonluk' yazmıştı. Zihniyetlerimizin bu şekilde bir oluşu çok hoşuma gidiyor.



2019'da sakatlandığımda, hayatımın en iyi basketbolunu oynuyordum. O noktaya tekrar dönmeyi bekliyorum, ama hemen değil. Çünkü o halim, 100 maçlık çalışma ve inanılmaz formda oluşumun bir eseriydi. Lakin parkelere döndüğümde çok etkili bir oyuncu olacağım.



Belki şut atma bazında hemen aynı olmayabilirim. Ama gayet iyi bir şekilde dönüp o noktaya yükseleceğime inanıyorum."



Oynadığı son normal sezonda Thompson, 21.5 sayı ortalaması ile hücum tarafında takımı için önemli bir rol oynamasının yanı sıra, ligin en iyi dış alan savunmacılarından biri konumundaydı.



