Klaksvik, Molde'yi geriden gelip mağlup etti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off'taki muhtemel rakipleri olan Klaksvik ile Molde 3. ön eleme maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Klaksvik 2-1 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Klaksvik, Molde'yi geriden gelip mağlup etti!
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08 Ağustos 2023 23:38
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri Klaksvik ile Molde 3. ön eleme maçında karşı karşıya geldi.

Torsvollur Stadı'nda oynanan maçı Klaksvik 2-1 kazandı. Molde 48. dakikada Magnus Eikrem ile 1-0 öne geçti. Klaksvik 64. dakikada Frederiksberg ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 86. dakikada Frederiksberg ile bir gol daha buldu. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Klaksvik mücadeleyi 2-1 kazandı.

Molde'nin golünün asisti bir dönem Galatasaray forması giyen Martin Linnes'ten geldi.

Mücadelenin rövanşı 15 Ağustos Salı günü oynanacak. Eşlemenin galibi, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçının galibiyle oynayacak.

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