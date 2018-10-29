Kevin Love, en az 1 ay yok!

İLGİLİ VİDEO

Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love'ın, ayak parmağından geçirdiği sakatlık yüzünden bir aydan fazla parkelerden uzak kalacağı açıklandı.ESPN'den Brian Windhorst ve Adrian Wojnarowski'nin açıklamalarına göre, Love son iki maçı da ağrıyan sol ayağı yüzünden kaçırmıştı.Yakın zamanda bir MR çektiren ve ayak parmağı yakını bölgesinde bir sıvı olduğu görülen Love'ın, bu sakatlığının ciddi olmadığı fakat sonuçlarının beklenenden kötü olmaması amacıyla kendisini dinlendirmesi gerektiği belirtildi.Cavs ekibi, Tyronn Lue'nun da görevden alınmasından sonra en iyi oyuncusunu kaybederek, son dört seneden oldukça farklı bir imaj çiziyor.