28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Kevin Durant, kariyerinin zirve maçını açıkladı!

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, kariyerindeki en özel performansının hangi maç olduğunu paylaştı.

28 Ağustos 2025 13:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kevin Durant, kariyerinin zirve maçını açıkladı!
Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, kariyerindeki en özel performansının hangi maç olduğunu paylaştı.

Bir taraftarın sosyal medyada sorduğu "2021'de Brooklyn Nets formasıyla Milwaukee Bucks'a karşı oynadığın 5. maç kariyerindeki en iyiler arasında nerede?" sorusuna Durant, "Muhtemelen 1 numara. Her hücumda tüm gözler üzerimdeydi. Hem skor hem asist hem ribaund… oyunumun tamamı sahadaydı. Hiçbir dikkat dağıtıcı yoktu," yanıtını verdi.

Durant o karşılaşmada 49 sayı, 17 ribaund, 10 asist, 3 top çalma ve 2 blokla tarihe geçti. NBA tarihinde play-off'ta 45+ sayı, 10+ ribaund ve 10+ asist yapan ilk oyuncu oldu.


Nets, Harden'ın sakatlığı ve Irving'in yokluğunda büyük dezavantajla çıktığı maçı Durant'in olağanüstü performansıyla 114-108 kazanmıştı. Ancak seri, Game 7'de uzatmada Bucks lehine sonuçlandı. Durant, çizgide olan ayağıyla üç sayılık yerine iki sayılık basket bulmuş, Nets tarihi bir fırsatı kaçırmıştı.

Her ne kadar seri hüsranla bitse de Durant'in o gecesi NBA tarihine geçen bireysel performanslardan biri olarak kayda geçti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
