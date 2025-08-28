Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, kariyerindeki en özel performansının hangi maç olduğunu paylaştı.Bir taraftarın sosyal medyada sorduğusorusuna Durant,yanıtını verdi.Durant o karşılaşmada 49 sayı, 17 ribaund, 10 asist, 3 top çalma ve 2 blokla tarihe geçti. NBA tarihinde play-off'ta 45+ sayı, 10+ ribaund ve 10+ asist yapan ilk oyuncu oldu.Nets, Harden'ın sakatlığı ve Irving'in yokluğunda büyük dezavantajla çıktığı maçı Durant'in olağanüstü performansıyla 114-108 kazanmıştı. Ancak seri, Game 7'de uzatmada Bucks lehine sonuçlandı. Durant, çizgide olan ayağıyla üç sayılık yerine iki sayılık basket bulmuş, Nets tarihi bir fırsatı kaçırmıştı.Her ne kadar seri hüsranla bitse de Durant'in o gecesi NBA tarihine geçen bireysel performanslardan biri olarak kayda geçti.