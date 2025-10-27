27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!

Napoli, Inter maçında sakatlanan Kevin De Bruyne'nin sağ uyluk hamstring kasında yüksek dereceli yırtık tespit edildiğini açıkladı.

calendar 27 Ekim 2025 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Testler sonucunda oyuncunun sağ uyluğundaki kasta ileri derecede yırtık tespit edildi. Futbolcunun rehabilitasyon programına başlandı." denildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, 34 yaşındaki Belçikalı yıldızın yıl bitmeden sahalara dönemeyeceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

De Bruyne, Napoli'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta, 33. dakikada takımını öne geçiren penaltı golünü attıktan sonra sakatlanmış ve sağlık ekibinin yardımıyla hastaneye götürülmüştü.

Premier Lig'de 10 yıl Manchester City forması giyen Belçikalı futbolcu, yaz transfer döneminde Napoli'ye katılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
