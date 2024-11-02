Maduka Okoye ve 37. dakikada Nicolo Savona kaydetti.



JUVENTUS'UN SERİSİ DEVAM ETTİ



Bu sonuçla birlikte Juventus, namağlup serisini 11'ye yükseltti ve 21 puana yükselerek, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.Blueenergy Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.Juventus'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada kendi kalesineUdinese ise 16 puanda kaldı.Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuzilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.Serie A'da bir sonraki hafta Juventus, Torino'yu konuk edecek. Udinese ise deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek.