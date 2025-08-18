Kenan Yıldız'dan Juventus'a mesaj!

Juventus'ta milli yıldızımız Kenan Yıldız, hem sahadaki performansıyla hem de sosyal medya hareketleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.





20 yaşındaki genç yıldız, son olarak Forza Juventus Instagram hesabında paylaşılan bir gönderiyi beğenerek gündem oldu. Gönderide, dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun, Juventus'un Kenan'a yeni bir sözleşme teklif etmek istediği yönündeki haberi yer alıyordu.





Paylaşımda Juventus, Premier Lig ekiplerinden gelen ilgilere rağmen Kenan Yıldız'ı "dokunulmaz" olarak görüyor ve satmayı kesinlikle düşünmüyor. Genç oyuncunun bu paylaşımı beğenmesi, hem kulübün ona olan ilgisinden haberdar olduğunu hem de Juventus'ta kalmaya sıcak baktığını gösteren bir işaret olarak yorumlandı.





Geride kalan sezonda takımın önemli parçalarından biri haline gelen Kenan Yıldız, Juventus'un geleceği açısından kilit oyunculardan biri olarak görülüyor. İtalyan devi, Chelsea'den gelen yüksek bonservis teklifini geri çevirerek milli yıldızımıza ne kadar güvendiğini bir kez daha göstermişti.





Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Ancak Juventus, kontratı 2030'a kadar uzatmak istiyor. Yeni sözleşmede, yıllık maaşının 2.5 ila 4 milyon euro arasında olması ve performansa bağlı bonuslar da içermesi bekleniyor.



"HAYATIM BOYUNCA KALMAK İSTİYORUM"





10 numaralı formayı taşıyan ve taraftarın sevgisini kazanan Kenan Yıldız, Juventus'un gelecekteki yüzü olarak görülüyor. Genç oyuncu, kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Juventus'ta hayatım boyunca kalmak istiyorum," sözleriyle kulübe olan bağlılığını açıkça dile getirmişti.



