Göztepe, golcü transferi için düğmeye bastı. Yönetimin son adresi Fenerbahçe oldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Kemal Ademi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibe transfer döneminde İsviçre Basel'den transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralanması düşünülürken ilk talip Göztepe oldu.



KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR



Yönetim transfer için teknik direktör İlhan Palut'un da onayını alırken 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer döneminde Ademi için İstanbul ekibine teklif götürecek. Futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması planlanırken satın alma opsiyonu da sözleşmeye eklenebilecek. Süper Lig'de pek fazla şans bulamayan İsviçre asıllı Alman futbolcunun Türkiye'den ayrılmak istemediği ve Süper Lig'in yükselen değeri İzmir ekibini yeni bir çıkış olarak değerlendirebileceği öngörülüyor.



İSVİÇRE'DE YETİŞTİ



Almanya doğumlu Kemal Ademi, futbol altyapısını İsviçre'nin St. Gallen ekibinde aldı. 24 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra Almanya'da Hoffenheim ekibine transfer olurken İsviçre'de Neuchatel Xamax ve Basel'de top koşturduktan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.



