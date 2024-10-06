Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk etti.
Aktepe Stadı'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada ilk golü Pendikspor'dan Jetmir Topalli, 35. dakikada kaydetti.
İlk yarı, İstanbul ekibinin üstünlüğüyle tamamlanırken, Keçiörengücü, 76. dakikada Moustapha Camara'nın attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.
Mücadele, bu skorla sonuçlanırken, Keçirengücü 13, Pendikspor ise 10 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Pendikspor ise Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Kemal Mavi, Abdülhamit Söyler
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Halil Can Ayan (Dk. 46 Oğuzhan Ayaydın), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Abazaj), Rroca (Dk. 46 Traore), Camara (Dk. 78 Yılmaz Basravi), Diouf (Dk. 85 Görkem Bitin)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Bekir Karadeniz (Dk. 70 Hasan Kılıç), İbrahim Akdağ (Dk. 81 Kappel), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Samet Asatekin, Lima (Dk. 81 Eze), Topalli (Dk. 70 Enes Keskin)
Gol: Dk. 36 Topalli (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 77 Camara (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 17 Welinton, Dk. 25 Gökcan Kaya, Dk. 85 Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Oğuzhan Ayaydın, Dk. 65 Diouf, Dk. 89 Abazaj (Ankara Keçiörengücü)
Aktepe Stadı'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada ilk golü Pendikspor'dan Jetmir Topalli, 35. dakikada kaydetti.
İlk yarı, İstanbul ekibinin üstünlüğüyle tamamlanırken, Keçiörengücü, 76. dakikada Moustapha Camara'nın attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.
Mücadele, bu skorla sonuçlanırken, Keçirengücü 13, Pendikspor ise 10 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Pendikspor ise Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Kemal Mavi, Abdülhamit Söyler
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Halil Can Ayan (Dk. 46 Oğuzhan Ayaydın), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Abazaj), Rroca (Dk. 46 Traore), Camara (Dk. 78 Yılmaz Basravi), Diouf (Dk. 85 Görkem Bitin)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Bekir Karadeniz (Dk. 70 Hasan Kılıç), İbrahim Akdağ (Dk. 81 Kappel), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Samet Asatekin, Lima (Dk. 81 Eze), Topalli (Dk. 70 Enes Keskin)
Gol: Dk. 36 Topalli (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 77 Camara (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 17 Welinton, Dk. 25 Gökcan Kaya, Dk. 85 Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Oğuzhan Ayaydın, Dk. 65 Diouf, Dk. 89 Abazaj (Ankara Keçiörengücü)