Kayserispor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada düzenlenen hazırlık maçında Yukatel Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Abone Ol
Kayserispor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2022 16:21
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında konuk ettiği Spor Toto 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Yukatel Kayserispor, hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda konuk etti.

Kayserispor, müsabakaya Lung, Carole, Kolovetsios, Mert Çetin, Onur Bulut, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Mane, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak 11'iyle çıktı.

Gençlerbirliği'nin 11'inde ise Ramazan Köse, Barış Alıcı, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Musa Şahindere, Grechyshkin, Tshibola, Aksel Aktaş, Sallalich, Rahmetullah Berişbek ve Eleke yer aldı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında oyuna giren Ramazan Civelek'in 86. dakikada attığı golle Kayserispor, sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.