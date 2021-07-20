Kayserispor'da tepki: 'Ben bu oyunu bozarım'

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Yargıda olan bir davayı sözde etkilemeye çalışmak isteyenlerin oyunu olduğunu belirten Çamlı, "Ben bu oyunu bozarım" dedi.



Çamlı, "Benim adımla yalan dolan haber yazılmış. Kayserispor'da bir dava var o da yargıda. Kimseyi suçlamadım, suçlamam. Eski yönetim ile ilgili hiçbir konu hakkında konuşmadım. Borcu kim yaptıysa buna biz karar veremeyiz. Hele hele eski Başkanlardan Erol Bedir ile ilgili asla iyi ya da kötü bir söz söylemedim. Orda da bir oyun var ben bu oyunu bozarım." dedi.



Ali Çamlı ayrıca, "Kayserispor'un mevcut başkanı Berna Gözbaşı'nın daha bir gün eski Başkan Erol Bedir hakkında yanlış bir kelime kötü bir söz söylemediği diye benim ağzımdan yazılmış. Ben bunu niye söyleyeyim! Daha geçenlerde Berna Başkan, Tv programında Erol Bedir hakkında o kadar aydınlatıcı, o kadar hovardaca yapılan harcamaları belgeleriyle sundu ki yer yerinden oynadı. Ben Berna başkanın bu belgeli açıklamaları karşısında Bedir ve yönetimini nasıl göklere çıkarırım." diye isyan etti.



Asbaşkan Çamlı ayrıca, "Erol Bedir İle Berna Başkan ağabey kardeş gibidir" demişim. Bu kadar yalan bu kadar kafadan atma, bu kadar ısmarlama bir haber ki kendini sırıtarak gösteriyor. Sonuçta A'dan Z'ye kadar uydurma olan bu haberler şu an devam eden davaya etki yapsın diye ortaya atılmış. Bu yalan haberi yazan yargıda hesap versin. Dava açacağım" diye konuştu.



HABER: Faruk Aydemir



