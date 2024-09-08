Kayserispor'da genel kurul ertelendi

Kayserispor'da seçimli olağanüstü genel kurul 15 Eylül'e ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da genel kurul ertelendi
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08 Eylül 2024 15:44
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 15 Eylül Pazar gününe ertelendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olağanüstü genel kurulumuz ertelendi. Bilindiği üzere bugün gerçekleşmesi beklenen genel kurulumuz yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 Eylül Pazar gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ligin 2. haftasında evinde Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, Başkanı Ali Çamlı maçın ardından genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.

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