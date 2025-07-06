06 Temmuz
Rangers-Club Brugge
2-2
06 Temmuz
AGF-OB
0-0
06 Temmuz
S. Moskova-Samara
2-2
06 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Baltika
1-2

Kayserispor'da 6 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da 6 futbolcuyla yollar ayrıldı.

calendar 06 Temmuz 2025 21:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Kayserispor'da 6 futbolcuyla yollar ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kayserispor'da yeni sezon çalışmaları devam ederken kadro yapılanması için de çalışmalar sürüyor.

Kayserispor, yeni sezon yapılanması kapsamında 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Profesyonel futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza, şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.