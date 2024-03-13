"LA Clippers'ın yıldızı Kawhi Leonard, dün gece Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçı sırtındaki ağrılar nedeniyle terk etti.



ESPN'den Ohm Youngmisuk, Clippers'ın 110-118 mağlup olduğu karşılaşmanın ilk çeyreğinin tamamını oynayan ve sonrasında oyuna dönmeyen Leonard'ın, sırtındaki ağrılardan dolayı benchte oturmaktan rahatsız olduğu için arenayı terk ettiğini söyledi.



Clippers yıldızının, ikinci çeyreğin başlangıcından önce kenarda sırtını esnetmeye çalıştığı görünüyordu.



Bu sezon nispeten sağlıklı olan Leonard, sol kasığındaki ağrı sebebiyle geçtiğimiz Pazar günkü Milwaukee Bucks maçında da forma giyememişti.



Leonard bu sezon 58 maçta 23.7 sayı, 6.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakaladı.



