La Liga'da 25. haftada Katalan derbisi heyecanı yaşandı.ilekozlarını paylaştı.Karşılaşmanın 3. dakikasında Portu ile öne geçen Girona'ya yanıt 5. dakikada Luis Suarez'den geldi.Skor 1-1 olduktan sonra sahneye Lionel Messi çıktı. Arjantinli yıldız, 30 ve 36. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi.İlk yarıda son sözü 44. dakikada Luis Suarez söyledi ve devreye Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğüyle girildi.Mücadelenin 66. dakikasında Coutinho ile bir gol daha bulan Barcelona, 76. dakikada Luis Suarez ile farkı 5'e çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Katalan derbisinde Barcelona, Girona'yı 6-1 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 65'e çıkardı. Girona ise 9. mağlubiyetini alarak 34 puanda kaldı.