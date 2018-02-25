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Katalan derbisinde Barcelona 6 golle geri döndü!

La Liga'da 25. haftada Barcelona, Katalan derbisinde Girona'yı 6-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Katalan derbisinde Barcelona 6 golle geri döndü!
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25 Şubat 2018 00:39
La Liga'da 25. haftada Katalan derbisi heyecanı yaşandı. Barcelona ile Girona kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Portu ile öne geçen Girona'ya yanıt 5. dakikada Luis Suarez'den geldi.

Skor 1-1 olduktan sonra sahneye Lionel Messi çıktı. Arjantinli yıldız, 30 ve 36. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi.

İlk yarıda son sözü 44. dakikada Luis Suarez söyledi ve devreye Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin 66. dakikasında Coutinho ile bir gol daha bulan Barcelona, 76. dakikada Luis Suarez ile farkı 5'e çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Katalan derbisinde Barcelona, Girona'yı 6-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 65'e çıkardı. Girona ise 9. mağlubiyetini alarak 34 puanda kaldı.



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