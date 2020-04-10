Kastamonuspor 500 aileye gıda kolisi dağıttı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kastamonuspor, koronavirüs salgını nedeniyle 500 aileye gıda yardımı yaptı.

Haber; AA
Kastamonuspor 500 aileye gıda kolisi dağıttı
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10 Nisan 2020 14:44
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Takım kaptanı Faruk Öcal tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya kırmızı-siyahlı futbolcuların yanı sıra, kulüp başkanı Enes Ege Aygün de destek verdi.

Gıda kolileri, kulüp personeli tarafından ailelere dağıtılırken, bu esnada çocuklara da Kastamonuspor atkısı ve şapkası hediye edildi.

Başkan Enes Ege Aygün gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım kolilerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirten Aygün, "Bu zor günleri ancak birlik olarak aşabiliriz. Birbirimize sahip çıkacak olan kişiler yine bizleriz. Kastamonu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.



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