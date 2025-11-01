Kasımpaşa'da tek eksik var

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak.RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 10 puan ve averajla 13. sırada yer aldı.Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.Kayserispor ise ligde henüz galibiyet alamayan tek takım konumunda bulunuyor. Çıktığı maçların 6'sında berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, haftaya 6 puanla 17. basamakta girdi.İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da Kayserispor kazandı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerken, iç sahada da 1-0 mağlup etmişti.