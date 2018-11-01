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Kasımpaşa 2 eksikle çalıştı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: AA
Kasımpaşa 2 eksikle çalıştı
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01 Kasım 2018 15:48
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesindeki açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları süren Olivier Veigneau ve Abdul Rahman Khalili'nin yer almadığı bildirildi.

Açıklamada, ısınmayla başlayan antrenmanın, top kapma çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Yarım sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçının ardından yapılan soğuma hareketleri ile idmanın sonra erdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, 2 Kasım Cuma günü yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

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