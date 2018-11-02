  •  
    Ali Koç'un derbi öncesi pişmanlığı! "Comolli..."
  •  
    Terim'in derbi formülü Fenerbahçe'li BİR isim...
  •  
    Koeman'ın derbi hedefi, "Kazan, birinci adam ol"
  •  
    Alex de Souza'dan çok anlamlı derbi paylaşımı!
  •  
    G.Saray, 18'lik Mısırlı yeteneği transfer etti!

Kasımpaşa, 2 eksikle Antalyaspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşaspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
Kasımpaşa, 2 eksikle Antalyaspor'u ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 09:56
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, 3 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan toplayan Antalyaspor ise 5. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili ile Fransız sol bek Olivier Veigneau Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için