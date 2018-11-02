Kasımpaşa, 2 eksikle Antalyaspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, 3 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.
Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan toplayan Antalyaspor ise 5. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili ile Fransız sol bek Olivier Veigneau Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.
Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan toplayan Antalyaspor ise 5. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili ile Fransız sol bek Olivier Veigneau Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın