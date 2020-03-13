Kartal'ın derbide gizli silahı: Muhammed Elneny

Siyah-beyazlı ekibin hocası Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde Muhammed Elneny'ye kritik bir görev verdi.Abdullah Avcı döneminde Atiba ile beraber ön liberoda oynayan Mısırlı oyuncuya; saha içinde daha fazla özgürlük veren ve ofansif bir oyun oynamasını isteyen başarılı çalıştırıcı, son maçta Burak Yılmaz'ın golünde asisti yapan Elneny'den derbide 10 numaraya daha yakın durmasını söyledi.Sergen Yalçın, performans değişiminden memnun olduğu Elneny'ye "" diyerek beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.