Kartal Kayra Yılmaz: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız'

Ümraniyespor'un Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Kartal Kayra Yılmaz, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuştu.



Kartal Kayra yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Geçen senenin şampiyonuna karşı oynadık. Maça çok iyi hazırlanmıştık ama olmadı." dedi.



Maçın zor geçeceğini bildiğini söyleyen genç oyuncu, "Zorlu geçeceğini de biliyorduk ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Kendi oyunumuzu sergileyemedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu.





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