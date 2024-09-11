Karşıyaka'da Sarıca'dan mesaj



Yeni sezon öncesi yıldız oyun kurucusu McCollum'u takımda tutarak Russell, Webb, Jefferson, McDermott, Boutsiele gibi 5 önemli yabancı önemli yabancı takviyesi yapan, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı'nın olduğu yerli kadrosuna Muhsin Yaşar, Mehmet Efe Demirel ile Ozan Yılmaz'ı alan İzmir ekibinde Ufuk Sarıca, alternatifli bir takım olduklarını belirtti.



Toplamda 10'uncu sezonunu geçireceği yeşil-kırmızılı kulüpte istedikleri kadroyu kurduklarını, sadece yedinci yabancıyı almadıklarını dile getiren Ufuk Sarıca, "Sezon içindeki gelişmelere göre yeni bir ekleme yapabiliriz. O kararı yolda vereceğiz. Transferlerimizin çoğu ilk tercihimdi. Russell, Jefferson, McDermott yolda gelişim gösterebilecek oyuncular. Takım kimyasını çabuk oluşturacak bir grup olarak gözüküyor. Zevk alarak, keyifli basketbol oynuyorlar, aç bir kadro olduğunu da söyleyebilirim. Şu ana kadar da hem hücumda hem savunmada birbiriyle oynamaktan zevk aldıklarını görüyor, ben de izlerken keyif alıyorum" dedi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI



Son 3 yılda Avrupa'da istediği başarıyı yakalayamayan Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grubu birinci bitirmek çok önemli. Biz ise geçen sezonlarda kilit maçları çok eksiklerle oynadık. Son 2 sezonun üzerine çıkmak istiyoruz. Antrenmanlara Şampiyonlar Ligi toplarıyla başlamamız da bir mesajdır" mesajını verdi.



Ligdeki yeni 4+3 yabancı kuralını değerlendiren Ufuk Sarıca, "Milli takım için faydalı olacak bir karar değil. Bizde 6 yabancı var ama 7 yabancılı takımlarda 3 yabancıyı kenarda oturtmak da kolay değil. Bence 12 kişilik kadroda 7 yabancı gerekli değil" açıklamasını yaptı.



'PINAR YANIMIZDA OLACAKTIR'



Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, kulübün isim sponsoru Pınar'ın yolları ayırma kararıyla ilgili, "Karşıyaka ile Pınar özdeşleşmiş, yıllarca bir birlikteliği sürdürmüşlerdi. Günün sonunda aile içinde birşeyler oldu. Bunlar her aile içinde olabilir. Bence Pınar zaman içinde yine yanımızda olacaktır" diye konuştu.









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