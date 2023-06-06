Karagümrük: "Pirlo bize çok şey öğretti"

Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Burak Kaymak, 3-0'lık Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük: 'Pirlo bize çok şey öğretti'
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06 Haziran 2023 19:52
Son güncelleme 06 Haziran 2023 19:53
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Burak Kaymak, lige güzel bir final yaptıklarını söyledi.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaymak, ligi 7. sırada bitirme hedefiyle maça çıktıklarını ifade etti.

Takımın yüksek konsantrasyonla sahada olduğunu da sözlerine ekleyen Kaymak, şunları söyledi:

"Bugün 3 puanı 3 golle aldık. Bizim için güzel bir lig finali oldu. Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pirlo hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Onlardan çok şey öğrendik. Her zaman yanımızda olan başkanımıza, yönetimimize, bütün çalışanlarımıza teşekkür ederim."

Burak Kaymak, İtalyan kaleci Viviano'nun takımdaki geleceğiyle ilgili olarak da net bir durum oluşmadığını ve önümüzdeki günlerde belli olacağını açıkladı.

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