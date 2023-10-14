Karagümrük, Kocaeli'yi hazırlık maçında iki golle geçti

VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlık karşılaşmasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Karagümrük, Kocaeli'yi hazırlık maçında iki golle geçti
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14 Ekim 2023 16:43
Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada Trendyol 1. Lig temsilcisi Kocaelispor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kazandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ün gollerini 20. dakikada Güven Yalçın ve 43. dakikada Can Keleş kaydetti. Kocaelispor'un sayısı ise 48. dakikada Joao Amaral'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük, bir günlük iznin ardından 16 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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