48. dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Eysseric, penaltı noktasına hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Güven Yalçın'ın şutu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 49. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Güven Yalçın'ın pası sonrası ceza sahasına giren Mendes, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 2-0



53. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahasının dışından şutunu çekti. Bu şut sonrası meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0



83. dakikada Paoletti'nin kaptığı top sonrası Serdar Dursun, pasını Nazım Sangare'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak direğe de çarpıp dışarı çıktı.





Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada David Jensen (KK), 49. dakikada Ryan Mendes ve 53. dakikada Can Keleş kaydetti.Fatih Karagümrük aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor ise 8 puanda son sırada kaldı.Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.6. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan kullandığı korner sonrası İstanbulspor savunmasından dönen top, Eysseric'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak auta çıktı.26. dakikada Shukurov'un pası sonrası sol kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışından şutunu çekti. Jensen'in kurtarışından sonra Veseli, seken topu içeriye aktarmaya çalıştı ancak İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.30. dakikada Mendes, sağ kanattan savunma arkasına sarkan Biraschi'ye pasını aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan oyuncunun zayıf vuruşu sonrası İstanbulspor savunması topu taca gönderdi.45. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Eysseric'in sağ çaprazdan kullandığı frikik sonrası üst direğe çarpıp oyun alanına dönen top kaleci Jensen'e çarparak filelere gitti: 1-0