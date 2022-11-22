A Milli Futbol Takımı ile Fenerbahçe ve Altay'ın eski teknik direktörlerinden Macar Kalman Meszöly, hayatını kaybetti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Meszöly, 81 yaşında vefat etti.



A Milli Takım'da 1985 yılında 4 aylık süreyle görev alan Meszöly, 1986 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve İsviçre ile yapılan maçlarda ay-yıldızlı ekibin başında yer aldı.



Mezsöly, 1985-1986 sezonunda Fenerbahçe'de ve 1986'da bir süre Altay'da teknik direktörlük görevinde bulundu.



Profesyonel futbolculuk kariyerinde 1959-1972 yıllarında ülkesinde sadece Vasas ekibinde forma giyen Meszöly, dört şampiyonluk yaşadı. 1962'de ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Meszöly, Macaristan'ın efsane stoperleri arasında yerini aldı.



Macaristan A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü de yapan Kalman Meszöly, takımını 1982 Dünya Kupası Finalleri'ne götürmeyi başarmıştı.





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