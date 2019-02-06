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Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nde Türk mücadelesi

FIBA Avrupa Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde 7 Şubat Perşembe günü 2 Türk temsilcisi Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nde Türk mücadelesi
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06 Şubat 2019 10:21
Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında Türk takımları Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Antakya Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 7 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.

Grupta 7 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 5'ini kazanan, 6'sını da kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında grupta yapılan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 87-74 kazanmıştı.

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