Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport ile Nesibe Aydın arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı Salı günü yapılacak.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı, 73-71 kazanan Fenerbahçe Safiport seride 1-0 önde bulunuyor.
Serinin üçüncü karşılaşması ise Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde 6 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı, 73-71 kazanan Fenerbahçe Safiport seride 1-0 önde bulunuyor.
Serinin üçüncü karşılaşması ise Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde 6 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.
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