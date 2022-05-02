Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı!

Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın yarı final ikinci maçı Salı günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı!
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02 Mayıs 2022 15:09
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport ile Nesibe Aydın arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı Salı günü yapılacak.

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı, 73-71 kazanan Fenerbahçe Safiport seride 1-0 önde bulunuyor.

Serinin üçüncü karşılaşması ise Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde 6 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.

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