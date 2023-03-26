Juventus, Zaniolo için geliyor

Juventus'un, Nicolo Zaniolo'nun menajeri ile önümüzdeki hafta görüşme yapacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus, Zaniolo için geliyor
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26 Mart 2023 10:53
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus'un, Roma döneminden bu yana İtalyan yıldızın menajeriyle temasını hiç koparmadığı aktarıldı.

İtalyan temsicisinin, gelecek hafta da 23 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşme yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan ara transfer döneminde hamlede bulunan Milan'ın da bu transfer için yine devrede olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da 2 resmi maçta süre alan Zaniolo, bir kez gol sevinci yaşadı.

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