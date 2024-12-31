Juventus, Barcelona'dan transfer istiyor!

Serie A'da istediği sonuçları alamayan Juventus, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvadı.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Torino devi, Barcelona'dan Andreas Christensen'i istiyor.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Haberde teknik direktör Thiago Motta'nın onay verdiği Danimarkalı stoper için kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.
Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntılar sebebiyle bu transferin önünün açılabileceği aktarıldı.
Barcelona'da sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce takımla çalışmalara başladı.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Torino devi, Barcelona'dan Andreas Christensen'i istiyor.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Haberde teknik direktör Thiago Motta'nın onay verdiği Danimarkalı stoper için kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.
Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntılar sebebiyle bu transferin önünün açılabileceği aktarıldı.
Barcelona'da sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce takımla çalışmalara başladı.