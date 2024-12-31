Juventus, Barcelona'dan transfer istiyor!

Juventus, Barcelona forması giyen stoper oyuncusu Andreas Christensen'i kiralamak istiyor.

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Juventus, Barcelona'dan transfer istiyor!
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31 Aralık 2024 19:08
Son güncelleme 31 Aralık 2024 19:09
Serie A'da istediği sonuçları alamayan Juventus, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvadı.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Torino devi, Barcelona'dan Andreas Christensen'i istiyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Haberde teknik direktör Thiago Motta'nın onay verdiği Danimarkalı stoper için kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.

Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntılar sebebiyle bu transferin önünün açılabileceği aktarıldı.

Barcelona'da sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce takımla çalışmalara başladı.

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