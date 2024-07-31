Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!

Jürgen Klopp, Uluslararası Futbol Antrenörleri Kongresi'nde teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı.

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Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
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31 Temmuz 2024 20:42
Son güncelleme 31 Temmuz 2024 20:54
Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı.

Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Bügün itibariyle teknik direktörlük kariyerim benim için sona erdi. Bu kararı bir anlık hevesle vermedim, bu genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerine teknik direktörlük yaptım. Bunu belki birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Mainz, Dortmund ve Liverpool gibi takımları çalıştıran Alman teknik adam, son olarak Premier Lig devinde görev yapmıştı.

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