Judocu Yunus, kardeşinin hayalleri için tatamiya çıkacak

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu yaralanan judocu Yunus Yazgan, aynı olayda yaşamını yitiren ikizi Emre Yazgan'ın uluslararası organizasyonlarda kazanmayı hedeflediği madalyalara ulaşarak kardeşinin hayalini gerçekleştirmek istiyor.



Palandöken bölgesinde 21 Aralık 2024'te judo milli takımı kampında dağ koşusu eğitimi sırasında çığ düşmesi sonucu ikizini kaybeden ve kendisi de yaralanan Yunus, acı olayda kardeşini yitirmenin acısını yüreğinde taşıyor.



Kardeşiyle biriktirdiği anıları evindeki fotoğraf karelerinde yaşatan Yunus, Emre'nin hayali madalyaları kazanarak ikizini gururlandırmak istiyor.



Ankara'da 17-19 Ocak'ta düzenlenecek Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenörü Serdar Kiraz'la hazırlanan Yunus, duygularını taşıdığını düşündüğü ikizi için 2025'te yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılma hakkı kazanıp uluslararası arenada tatamiye çıkmayı hedefliyor.



- "Emre 2025'in kendi açısından en iyi yıl olacağını düşünüyordu"



Yunus Yazgan, AA muhabirine, olaydan bir gün önce Emre'nin kendisine 2025 yılının güzel geçeceğini ve kendisini oldukça hazır hissettiğini söylediğini belirtti.



Bu yıl kardeşiyle madalyalar almayı hayal ettiklerini anlatan Yunus, "Aynı anda dünya ve Avrupa şampiyonasında derece yaparak gözde sporcu olma hayalimiz vardı. Temel hayalimiz hem spor yapmak hem de gelirimizin yüksek olduğu rahat bir yaşam sürmekti. Açıkçası üzerinde çalıştığımız her şeyde başarılı olmak istiyorduk." dedi.



Yunus, kardeşinin hem eğitim hem de spor kariyerinde başarılı olmak için çalıştığını aktararak, şöyle devam etti:



"YKS'de iyi bir yüzdelik dilime girmek, Boğaziçi Üniversitesinde makine veya endüstri okumak istiyordu. Bu yılki dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alarak olimpik takıma girmek istiyordu. Hayallerini gerçekleştirmek için sabah erken kalkar, 6 gibi antrenmana giderdi. Oradan dershaneye geçer, dersler bitince tekrar salona geçip antrenman yapardı. Eve geldiğinde de ders çalışırdı. Erken yatıp aynı saatte kalkıp çalışmalarına devam ediyordu. Hem spor kariyeri hem de eğitim kariyerinde başarılı olmak istiyordu ve başarılıydı da aslında."



- "Ben kurtulduysam Emre de kurtulmuştur diye düşünmüştüm"



Olay günü sabah kahvaltısından sonra geldikleri dağda bir saat kadar tırmanma antrenmanı yaptıklarını anlatan Yunus, kardeşinin hemen arkasında yer aldığını söyledi.



Yunus, ayaklarının altındaki buz kütlesinin yüksek ses çıkararak kırıldığını belirterek, "İlk başta 2 metre kadar kayarız, kayma durur devam ederiz diye düşündük. Kırılmanın ardından yüksek bir ses çıktı ve yukarıdaki kütle üstümüze doğru gelmeye başladı. Kayma durana kadar aşağıya kadar sürüklendik. Kayma durunca önce kendimizi güvene alıp kim eksik diye baktık. Yardım çağırdık. 10 dakika içinde geldiler. Emre'yi aramaya başladılar. 20 dakika içerisinde de buldular." diye konuştu.



Karın altında kaldığında çıkamayacağını düşündüğünü ancak bir şekilde çıktığını dile getiren Yunus, "Ben kurtulduysam Emre de kurtulmuştur diye düşünmüştüm çünkü Emre bu tarz durumlara karşı zekiydi. Kolay kolay zorda kalmazdı. Güçlüydü ve dayanıklıydı. Ben kurtulduysam Emre de kurtulmuştur dedim ama onu bulamadık." dedi.



Yunus Yazgan, müsabakalara kardeşi ve onun hayalleri için çıkacağını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Müsabakalara artık onun için çıkacağım. Onun da hayalleri vardı. Biz, onun aramızda bir yerlerde olacağını biliyoruz. Gururlanması için hayallerini gerçekleştireceğiz. İkiz olduğumuz için içimde bir yerlerde Emre'nin duygularını taşıdığımı düşünüyorum. Benim başarımın onun başarısı olduğunu düşünerek her attığımız adımda beraber ilerlerdik. Şimdi de öyle olmaya devam edecek. Her bir başarım Emre'nin de başarısıdır."