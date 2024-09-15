Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si rekor peşinde!

Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de gözler yeni bir rekora çevrildi. Jose Mourinho'nun takımı, sahaya galibiyet için çıkarken bir rekoru da kırmanın planlarını yapıyor.
20 KARŞILAŞMADA 18 KEZ KAZANDI
İstanbul takımlarına konuk olduğu son 7 Süper Lig maçını kazanan ve lig tarihinin en uzun serisini yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda attığı 19 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'ya karşı son 8 lig sınavından da zaferle ayrıldı. Paşa'nın evinde oynadığı 21 mücadelede Kanarya, 16 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
PAŞA'NIN HOCASI UĞURLU YOK
Sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kasımpaşa, ilk haftada Konya'ya kaybettikten sonra çıktığı 3 mücadelede 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Paşa'da ilk haftadaki Konya sınavında kırmızı kart gören ve 7 maç ceza alan teknik direktör Sami Uğurlu, yine kulübede olamayacak.
FENERBAHÇE REKOR KIRACAK
Sarı Lacivertliler, Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik unvanını (31 karşılaşmada 24 galibiyet ve 7 beraberlik) 3-0'lık Alanya zaferiyle elde etmişti. Jose Mourinho'nun takımı, Paşa karşısında kaybetmezse kulüp tarihinde bu açıdan rekor kıracak.
MOURINHO DA REKOR PEŞİNDE
Bu arada Mourinho da rekor peşinde olacak. Dünyaca ünlü çalıştırıcı Fenerbahçe ile ilk 4 maçta 11 gol sevinci yaşarken, daha yüksek bir sayıya Tottenham'da (12 gol) ulaştı. Portekizli hoca, ilk 5 maç açısından en yüksek gol sayısını da yine İngiliz ekibinde (14 gol) yakaladı. Mou, takımıyla farklı bir galibiyet alarak, bu açıdan rekorunu geliştirmeye çalışacak.
20 KARŞILAŞMADA 18 KEZ KAZANDI
İstanbul takımlarına konuk olduğu son 7 Süper Lig maçını kazanan ve lig tarihinin en uzun serisini yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda attığı 19 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'ya karşı son 8 lig sınavından da zaferle ayrıldı. Paşa'nın evinde oynadığı 21 mücadelede Kanarya, 16 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
PAŞA'NIN HOCASI UĞURLU YOK
Sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kasımpaşa, ilk haftada Konya'ya kaybettikten sonra çıktığı 3 mücadelede 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Paşa'da ilk haftadaki Konya sınavında kırmızı kart gören ve 7 maç ceza alan teknik direktör Sami Uğurlu, yine kulübede olamayacak.
FENERBAHÇE REKOR KIRACAK
Sarı Lacivertliler, Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik unvanını (31 karşılaşmada 24 galibiyet ve 7 beraberlik) 3-0'lık Alanya zaferiyle elde etmişti. Jose Mourinho'nun takımı, Paşa karşısında kaybetmezse kulüp tarihinde bu açıdan rekor kıracak.
MOURINHO DA REKOR PEŞİNDE
Bu arada Mourinho da rekor peşinde olacak. Dünyaca ünlü çalıştırıcı Fenerbahçe ile ilk 4 maçta 11 gol sevinci yaşarken, daha yüksek bir sayıya Tottenham'da (12 gol) ulaştı. Portekizli hoca, ilk 5 maç açısından en yüksek gol sayısını da yine İngiliz ekibinde (14 gol) yakaladı. Mou, takımıyla farklı bir galibiyet alarak, bu açıdan rekorunu geliştirmeye çalışacak.