Jose Mourinho: "Çok abartılıyor"

Rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, durumun çok abartıldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Çok abartılıyor'
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22 Aralık 2024 14:59
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Portekizli teknik adam, rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkmasının ardından çıkan haberlerle ilgili konuştu ve durumun çok abartıldığını söyledi.

Jose Mourinho, açıklamasında, "Ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına giden ve ameliyat olacak Mourinho'nun safra kesesinden operasyon geçireceği iddia edilmişti.

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