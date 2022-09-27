Jorge Jesus'un derbideki yerli timi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, yerli rotasyonunda sıkıntı çekmiyor. Portekizli hocanın derbideki yerli timi belli oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'un derbideki yerli timi
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27 Eylül 2022 12:42
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, yerli rotasyonunda sıkıntı çekmiyor.

Yerli rotasyonu en güçlü takımlardan biri olan Kanarya, geride kalan 6 maçın tamamında 8 yabancı, 3 yerli futbolcuyla sahaya çıktı.

JESUS'UN SÜPER ÜÇLÜSÜ

Tecrübeli teknik adam, 6 maçın 5'inde Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor'a ilk 11'de görev verdi. Bu üçlüden sadece Emre Mor Kasımpaşa maçında yedek soyundu. Bu maçta sağ kanatta İrfan Can Kahveci görev yaptı.

Jesus'un Beşiktaş derbisinde de Altay Bayındır-Emre Mor-Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

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