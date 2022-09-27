Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, yerli rotasyonunda sıkıntı çekmiyor.



Yerli rotasyonu en güçlü takımlardan biri olan Kanarya, geride kalan 6 maçın tamamında 8 yabancı, 3 yerli futbolcuyla sahaya çıktı.



JESUS'UN SÜPER ÜÇLÜSÜ



Tecrübeli teknik adam, 6 maçın 5'inde Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor'a ilk 11'de görev verdi. Bu üçlüden sadece Emre Mor Kasımpaşa maçında yedek soyundu. Bu maçta sağ kanatta İrfan Can Kahveci görev yaptı.



Jesus'un Beşiktaş derbisinde de Altay Bayındır-Emre Mor-Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.





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