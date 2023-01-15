Jorge Jesus'tan kadroda iki sürpriz

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de iki ismin kadroda yer almaması dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan kadroda iki sürpriz
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15 Ocak 2023 18:16
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Teknik direktör Jorge Jesus, yeni transfer Samet Akaydin'i ilk 11'de tercih ederken ilk 11'i şu isimlerden oluşturdu; Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın'ın ilk 11'de yer alması dikkat çekti.

İKİ İSİM KADRODA YOK

Öte yandan Fenerbahçe'de Gaziantep'e götürülen Miha Zajc ve Gustavo Henrique kadroya alınmadı. 



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