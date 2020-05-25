Jordan'ın 1997 forması, 288 bin dolara satıldı!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, 1996-97 sezonunda giydiği formasının, açık artırmadasatıldığı bildirildi."The Last Dance" coşkusu oldukça yüksek bir şekilde sürüyor ve sonuçları uç noktalara ulaşıyor.1996-97 sezonunda, Michael Jordan'ın giydiği Bulls formasının, Goldin Auctions'da 288.000 dolarabir fiyatla satıldığı açıklandı.Forma iki hafta önce açık artırmaya girdiğinde, bazı kişiler bu ürünün çeyrek milyon dolara satılacağını düşünüyordu. Benzer şekilde, bir ay öncesinde Jordan'ın Dream Team forması 216.000 dolara satılmıştı.Jordan, mevzubahis formayı'de Detroit Pistons'a karşı oynadığı bir maçta giymişti. Pistons, o maçta MJ'in nadir olarak geçirdiği vasat gecelerden birine denk gelmiş ve Bulls'u devirmeyi başarmıştı. MJ, o maçı yalnızca 18 sayıyla tamamlamıştı.