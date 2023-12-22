ESPN'in 2023-24 sezonu için düzenlediği ilk MVP anketinde Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in zirvede yer aldığı bildirildi.



ESPN'den Tim Bontemps'in düzenlediği ilk ankete göre Embiid, 2023-24 NBA En Değerli Oyuncusu ödülü sıralamasında ilk sırada yer alıyor.



Embiid, 100 birincilik oyundan 63'ünü alırken, 27 ikincilik oyu da alarak anketi toplamda 848 puanla tamamladı.



Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, ankette 21 birincilik, 41 ikincilik ve 30 üçüncülük oyu ile ikinci sırada yer aldı.



Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander ve Dallas Mavericks'ten Luka Doncic ise ilk 5'i tamamlayan isimler oldular.



Oy alan diğer oyuncuların ise Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Kevin Durant, LeBron James, De'Aaron Fox ve Rudy Gobert olduğu belirtildi.





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