Joao Pereira: 'İyi tarafından bakarsanız gol yemedik'

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Joao Pereira, rakibin gol pozisyonlarında şanslı olduğunu belirterek,dedi.Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında özellikle ilk yarıda kendileri için iyi bir maç olmadığını söyledi.Maçta rakibin yaptığı baskıya biraz da şaşırdıklarını anlatan Pereira,değerlendirmesinde bulundu.Pereira, karşılaşmanın ikinci yarısına biraz daha iyi başladıklarını dile getirerek, ikinci yarıda istedikleri oyunu sergileyebildiklerini ifade etti.Ligin ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçı nedeniyle ilk resmi maça çıktıklarını hatırlatan Pereira,diye konuştu.Topun kontrolünün kendilerinde olduğunda istediklerini ve beklentilerini gerçekleştiremediklerini anlatan Pereira, çalışarak gelişmeye devam edeceklerini vurguladı.Pereira, bundan sonra önlerindeki maça odaklanacaklarını belirterek,ifadelerini kullandı.