29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-1
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-4

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice maçının kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

calendar 30 Eylül 2025 09:07 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 09:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor karşılaşmalarını kaçıran Jhon Duran'ın, perşembe günkü Nice sınavına yetişmesi bekleniyordu.

Ancak Kolombiyalı forvetin yine kadroda olmayacağı öğrenildi. Barcelona'da iğne tedavisi olan 21 yaşındaki yıldızın İstanbul dönüşü MR'ları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının sürdüğü kaydedildi. Oyuncunun milli ara sonrası hazır olacağı gelen haberler arasında yer aldı.

Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asist yaptı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.