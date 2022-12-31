Jesus'tan yönetime sol bek mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ezgjan Alioski'nin performansından memnun olmayan Portekizli hoca, hücum yönü daha kuvvetli bir isim arayışında.



YÖNETİME MESAJ



Jesus'un, Hatay maçında sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi yönetime aynı zamanda ciddi bir mesaj olarak yorumlanıyor.



DAHA KALİTELİ SOL BEK İSTİYOR



Şampiyonluk yolunda oynattığı pozitif futbolun yanı sıra sisteminde bek oyuncularının hücum katkısına çok önem veren Portekizli çalıştırıcı daha kaliteli sol bek istiyor.



Böylelikle olası bir bek takviyesinden sonra Ferdi Kadıoğlu da daha verimli olduğu sağ bekte sistemin önemli bir parçası olarak devam edecek.





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